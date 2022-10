Ott Tänak: loodame tulevatel aastatel Rovanperäle vastu saada

Tänak hoiab nelja viimase kiiruskatse eel kolmandat kohta. Ta kaotab liidrile Rovanperäle 46,4 sekundit. Kahe mehe vahel on soomlase tiimikaaslane Sebastien Ogier, kes omakorda Tänakust 17,4 sekundit ees pool.

WRC+ eetris uuriti Tänakult pühapäeva eel, kas tal on võimalus püüda Ogier'd, kes on 17,4 sekundi kaugusel teisel kohal. „Ta on siiski päris kaugel ja ees ootavad kiired katsed. Vaatame, mida teha saame. Praegu on kõige olulisem auto finišisse tuua.“

Tänak avaldas ühtlasi, et tehnilised probleemid, mis on Hyundaid vaevanud, on seotud käigukastiga. „Mida keerulisemad olud, seda raskem meil on.“

„Auto on sama, mis eile. Meil pole kiirust selleks,“ tõdes Tänak, kui temalt küsiti, kas ta hakkab viimasel päeval kiiruskatsete võite jahtima. „Kõige tähtsam on finišisse jõuda.“

Ühtlasi tunnustas eestlane Rovanperä, kes on ajaloolise MM-tiitli lävel. „Ta on teinud sel aastal suurepärast tööd ja tegi hooaja alguses suure vahe sisse,“ kiitis Tänak Rovanperä, lisades seejärel, et kaotada talle ei meeldi. „Pikk tulevik ootab teda ees, aga loodetavasti suudame järgmistel aastatel talle vastu saada.“

Tänaku kommentaar annab lootust, et eestlast näeb ka uuel hooajal WRC-s. Nimelt tunnistas ta Uus-Meremaa ralli eel, et pole tuleviku osas veel otsust teinud. „Mul on Hyundaiga järgmiseks hooajaks leping, aga küsimus pole tiimis. Pean lisaks kaaluma, kas üldse jätkata,“ rääkis Tänak Prantsusmaa väljaandele AutoHebdo.

„Mul pole valiku mõttes pinget peal, seega ei saa ma öelda, millal ma otsuse teen. See ei sõltu käesoleva hooaja tulemustest. Esiteks tahan näha, milline on aasta lõpuks olukord minu peres. Seejärel hindan, kas jään pere juurde või jätkan,“ lisas ta.

Pühapäeval on ees neli kiiruskatset kogupikkusega vaid 31,18 km. Virtuaalselt on Rovanperä edu üldarvestuses Tänaku ees 63 punkti (punktikatset arvestamata). Kui ralli lõpuks on soomlase edu Tänaku ees vähemalt 60 silma, kroonitakse ta 22 aasta ja ühe päeva vanusena ralliajaloo noorimaks maailmameistriks. Hetkel veel kuulub rekord varalahkunud Colin McRaele, kes 1995. aastal võitis MM-tiitli 27 aasta ja 109 päeva vanusena.