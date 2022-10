Tallinnas finaali jõudnud Kontaveit ületas maagilise miljoni dollari piiri

Enne kodust turniiri oli Kontaveit sel hooajal taskusse pistnud 991 000 dollarit, mis teeb meie vääringus veidi üle miljoni euro. Kuna Tallinn Openil nelja parema hulka jõudnud tennisistidele makstakse 11 000 dollarit (11 200 eurot), siis oli tegelikult juba enne poolfinaali selge, et Kontaveit on tänavusel aastal teeninud üle miljoni dollari.

Terve kärjääri jooksul on Kontaveit teeninud 7 796 693 dollarit (7 812 555 eurot), millega ta jääb Eesti tennisistidest mõistagi alla vaid Kaia Kanepile. Kanepi on karjääri vältel kogunud 7 952 364 dollarit (8 110 695 eurot) ning sel hooajal on talle auhinnarahadeks makstud 987 000 dollarit (veidi üle miljoni euro).