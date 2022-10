OTSEPILT JA BLOGI | Anett Kontaveit mängib Tallinna WTA turniiri finaalis Barbora Krejcikovaga

Poolfinaalis Kaia Kanepi alistanud Kontaveit on 2021. aasta French Openi tšempioniga kohtunud kaks korda, viimati jäi eestlanna alla selle aasta Sydney WTA turniiri poolfinaali ülipingelises duellis 6:0, 4:6, 6:7 (12). Eelmise aasta novembris Mehhikos toimunud WTA aastalõputurniiril oli Kontaveit tšehhitarist parem 6:3, 6:4.

Kontaveit on võitnud kuus WTA tiitlit ning mänginud finaalis varem 16 korda. Kuni mulluse French Openi triumfini ja ka selle järel eelkõige tugeva paarismängijana tuntud Krejcikova on kuues finaalist võitnud kolm. Delfi TV eetris näeb ka üksikmängu finaalile järgnevat paarismängu finaali, mille ühed osalised on kõrgeima paigutusega ameeriklanna Nicole Melichar-Martinez ja sakslanna Laura Siegemund.