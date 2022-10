FOTOD | Esimene finalist Krejcikova: tean, et publik elab Eesti mängijale kaasa, aga ma naudin seda ikka

„Näitasime mõlemad imelist tennist. Otsustavaks said väga väiksed asjad. Olen õnnelik, et suutsin nii kõrgel tasemel mängu teha. Tunneme Belindaga teineteist 10. eluaastast peale ning meie matšid on alati suured,“ rääkis Krejcikova väljakul antud intervjuus.

„Sellest tuleb väga eriline matš. Turniiri jaoks on imeline, et üks finalist on eestlanna. Ootan suurepärast atmosfääri. Inimesed elavad muidugi Eesti mängijale kaasa, aga see on okei, ma naudin seda ikka. Ootan huviga, et taas finaalis mängida,“ lisas Krejcikova.