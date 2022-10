Vara ja Uibolehe „kõrvalehüpped“. Vutijuht vahendab volle rõõme ja muresid, võrkpalliliidu turundusguru lahkab jällegi jalgpalli

TV: Täna enam ei teagi. Oma peas ja mõtetes olen jalgpalliplatsil endiselt väga osav. Vanus on aga juba selline, et sinna enam ei satu. Küll aga satun suve jooksul mõned korrad liival või murul võrkpalli mängima ja seal tundub, et vähemalt omasugustega võrreldes olen ikka väga osav (naerab – toim.).

Aga kuna ma olen osanud võrkpalli mängida tunduvalt paremini kui jalgpalli, siis alati on nii, et see, mida ise oskad – sel hetkel, kui oled heas vormis –, tundub eriti kaasahaarav.

Mihkel Uiboleht: Jalgpall on kaasahaaravam, sest territoorium on suurem. Võrkpalliväljak mahub jalgpalli karistusalasse ja ruumi jääb ülegi. Jalgpall on palju ettearvamatum ja loomingulisem, kuna kindlad asjad on vaid avavile, vaheviled ja lõpuvile.

MU: Mulle on eluaeg pakkunud huvi spordiajakirjandus. Kui lapsena küsiti, kelleks saada tahan, ütlesin, et Toomas Ubaks. Juba algklassis tegin klassi ajalehte, hiljem kooli ajalehte. Aastal 2002 sattusin Eesti jalgpallikoondise ja Moldova mängule. Pärast hakkasin otsima, kust infot saada järgmiste mängude kohta. Leidsin Soccerneti portaali. Vaatasin, et mingi info oli seal olemas, mingit aga polnud. Pakkusin end vabatahtlikuna appi kirjutama. 2002–2004 kirjutasin Soccernetile ja hakkasin ka Eesti Spordilehele kirjutama.

TV: Oi, ma olen üpris kindel, et võrkpallurid võidaksid, skooriks pakuksin umbes 120 : 40. Mina, kes ma olen selline tavaline kiire äär, paneksin üksinda nelikümmend punkti. Siis on meil ju veel Rando Soome sugused mehed. Ja kui Mariel Gregor (endine Eesti korvpallikoondislane – toim.) pole oma lohega (lohesurf – toim.) kusagil Hiiumaal, siis sealt tuleb ju veel 60 punkti! Ei, siin pole varianti. Mõtlen kiirelt jalgpalliliidu kontori peale: Janno Kivisild, tema ma võtan kohe kinni, viie minutiga on tuju läinud... Sealt ei tule midagi!

Aastal 2009, kui töö seal direktorina otsa sai, tuletas Kalev seda meelde: nüüd on see hetk käes. Sama aasta augustis peetud inglaste Community Shield ehk superkarikas oli mu debüüt. Podcast tuli üle kümne aasta hiljem, mitu aastat enne seda tegime ka eri formaadis videosaateid. Betsafe, siis veel Triobet, arvas, et Kruus ja Vara tandemi või kaubamärgina võiks nende äri toetada.

Võrkpallil oli minu jaoks seletamatul põhjusel kuvand, et see on positiivne mäng, mida mängivad toredad inimesed. Olen sellele saanud vaid kinnitust. 99 protsenti mängijatest ja alaga seotud inimestest pole peast selliseid rajud sportlased, kes on kinni mingis oma asjas, vaid ongi toredad inimesed. Tahtmata korvpalluritele liiga teha – aga kui kossumehed oleksid sama jutuga tulnud, siis poleks elu sees julgenud seda tööd vastu võtta, sest kossumehi ja -skeenet ma ei tea ja ala kuvand on agressiivsem. Mina olen selline rahulik keskealine valge heteromees.

TV: Võrkpalliliitu kutsus mind 2014. aasta lõpus eelmine peasekretär Tarvi Pürn. Nad olid jõudnud järeldusele, et sportlikult oli tase Eestis hea, kuid jälg meedias väiksem, kui asi väärt on. Neile tundus, et võiksin olla abiks, seda natuke parandada ja töötada võrkpalli üldise kuvandiga ja turundusega. Alguses oli juttu, et vaatame pool aastat, kas mingit tolku on.

TV: Olen kuulanud, aga mitte kõiki. Mul pole kuskile pandud kellukest, mis annaks teada, kui uus osa on välja tulnud. Kindlasti kuulan üle, kui antakse märku, et seal räägiti midagi ja äkki peaksime kusagil reageerima. Nende podcast’ide formaadi puhul on ikka nii, et inimesi kõnetab rohkem see, kui kuskil saab kriitikat ja ärapanemist teha. Arvan, et mul endal seal jalka-podcast’is on sama asi, me kiidame harvem, kui laidame, tihti jätame headest asjadest rääkimata, kuna eeldame, et publik ootab kogu aeg maailma parandamist.

MU: Ei tea. Me pole sellest eraldi rääkinud. Kas Aivar Pohlak üldse teab? Kindlasti. Möödaminnes mingites jutuajamistes olen maininud ja toonud näiteid, et näe, võrkpallis on niimoodi. Eks ikka on head lõõpimist. Aivariga pole rääkinud, aga jalgpallirahvas laiemalt on ikka öelnud, et kas oled nüüd võrkpalliga seotud. On küsitud, siis olen selgitanud. Osaliselt inimesed teadsid mu võrkpalli tausta, ka Aivar. Kuna tema poja Pelle naine (Marie Aasorg) on võrkpallur pikka aega olnud, siis kuidagi sealtkaudu on ka võrkpall jutuks tulnud.

MU: Võrkpallisaadet „Kuldne geim“ sattusin tegema nii, et olime saatejuhi Karl Rinaldoga seda lõõpimise käigus öelnud, et kuule, peaksid millalgi saatesse tulema. Käisin Saku suurhallis vaatamas kodust võrgu EMi, seal nägime ja tuli uuesti meelde. Tol hetkel ei saanud minna, aga nägime hiljem uuesti Kalevi/Cramo korvpalli Meistrite liiga mängul ja ta kutsus taas. Alguses oli juttu ühest korrast, aga kui korra olin ära käinud, kutsus järgmiseks korraks ka ja jäingi, nagu DJ-de maailmas öeldakse, residendiks ehk püsikülaliseks. Eks Karl otsis endale püsivat tuge kõrvale, üksinda on raskem mõelda ja ideid põrgatada. Ütlesin, et tulen, kui aega on. Olemegi sättinud lindistusi nii, et mulle ka sobiks, sest mul on ikkagi põhitöö ja see on puhtalt vabatahtlik tegevus või hobi.

MU: Üritan olla enam-vähem kursis sellega, mida eri saadetes räägitakse. Aga kuna see maht on nii suur, jalgpalli-podcast’e on Eestis üheksa, ei jõua kõiki saateid päris ära kuulata.

„Betsafe Live“ on kindla ülesehitusega saade, kus on rõhku pandud päevakajalisusele ja meelelahutuslikkusele ka kindlasti. See pole klassikaline akadeemiline podcast, seal on igaühel rollid ja otsitakse kindlasti sedagi, et teatud küsimustes oleksid saatekülalised eri seisukohtadel. Kruus ja Vara legendaarse jalgpallikommentaatorite duona toimib ka selliselt, et nad küsivad neid küsimusi. Arvan, et saade on hästi ette valmistatud, kontseptsioon on selline, et intrigeerida, inimeste meelt lahutada ja pakkuda teatud hulgal arvamusi ja informatsiooni. Kuulamise ja vaatamise numbrid, arvan, on jalgpallivaldkonnas ühed suuremad.

Mu isiklik maitse on selline, et olen pigem igavam või kuivem. Pööran vähem tähelepanu meelelahutuslikule osale ja rohkem otsin uut infot.

Läheme naabrimehe põllu juurde. Mis on Eesti jalgpalli/võrkpalli suurim tugevus?

TV: Oh, Eesti jalgpalli kõige suurem tugevus on see, et neil on palju bioloogilist massi käes ehk palju lapsi, kellega võiks tööd teha, tingivas kõneviisis. Seal kõrval tiksub kogu aeg see noortetöö teema, ei ole niisama palju korralikke noortetreenereid, kui selle massiga tegelemiseks vaja läheks. Jalgpall suudab võtta kõik väikesed lapsed ja alles siis hakkavad teised alad sealt servast noppima neid, kes mingil põhjusel üle jäävad või otsustavad teise spordiala kasuks.