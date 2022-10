Venemaa tipptreener kirus mobilisatsiooni: sportlased on sõjas vaid kahuriliha

Žulin, kes on ka Eesti jäätantsupaari Solene Mazingue ja Marko Jevgeni Gaidajenko üheks juhendajaks, avaldas sportbox.ru-s arvamust, et sportlased on rindel vaid kahuriliha.

„Meile öeldi, et kutsutakse välja ajateenijad, kes viidi reservi. Eeldasin, et tegevsportlasi see ei puuduta. Kui nad mobiliseeritakse, pole see päris õige otsus. Pealegi on need sportlased inimesed, kellel pole üldse sõjalisi kogemusi. Kui nad teenistuse läbisid, siis toimus see spordiroodus ja oli formaalne, seega nad on vaid kahuriliha,“ kritiseeris Žulin.