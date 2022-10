Turniiri direktor Allar Hint: Kanepi - Kontaveit on suur vastasseis, aga „verevalamiseks“ ei lähe

„Ma ei ütle, et tänasest mängust selgub, kumb on Eesti parim tennisist, vaid selgub, kumb sellel ajahetkel väljaku peal paremini õnnestus. Inimesed ootavad mingit intriigi või vastasseisu, aga minu jaoks ei ole selles nii palju intriigi.“

„Tore, et nad mängivad, aga mõeldes tennisetuuri kontekstis... Ükskõik, kellega Kaia või Anett täna kohtuks ehk kui üks neist oleks eile kaotanud, oleks see Eesti tennisele sama tähtis mäng kui nende omavaheline matš. Seda ei pea üle tähtsustama,“ jätkas Hint.

„Inimesed ootavad „verevalamist“, aga ka heas mõttes vanustevahelist duelli, kuna kümme aastat on ikkagi vahet. Aga ma arvan, et verevalamiseks ei lähe. Kes siin ikka verd valab... Tüdrukud omavahel kindlasti seda ei tee. Publik on ka olnud siiani fantastiline ning seisnud mõlema tüdruku taga. Arvan, et staadionil leidub nii ühe kui ka teise mängija tugevaid fänne. Teiseks usun, et rahvas tuleb saali nautima head tenniseõhtut.“