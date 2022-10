Martinsoni kommentaar: Kumb on aegade parim, Kanepi või Kontaveit? Supermatš ei anna selgust

Aastate kaupa, kui ilmub turniiritabel, kus kirjas nii Kaia Kanepi ja Anett Kontaveit, ajad näpuga järge, et millal võiksid meite omad kokku minna. Kummalisel kombel pole seda veel juhtunud, kuni nüüd, koduse WTA turniiri poolfinaalis, saab sajandi või õigemini kõigi aegade matš teoks.

Nõnda vinget stsenaariumi kui Tallinn Openil ootaks vaid Hollywoodi kassahitis, aga mitte reaalses elus, aga palun, siin see on. Dramaatilisel ehk publikul tuhandeid närvirakke hävitaval moel murdsid nii Kanepi kui Kontaveit end lõpuks teineteise vastu poolfinaali, mis tähendab, et üks neist jõuab ka pühapäevasesse lõpulahingusse. Turniiri korraldajad peaksid soetama kotitäie küünlaid ja need kirikusse viima. Tänutäheks.

Paraku on mündil kaks külge ja köiel kaks otsa. Mõistagi on kahe kõigi aegade parima tiitlile pretendeeriva Eesti tennisisti kokkupõrge võimas etendus, kuid võib juba ette öelda, et ühe võit rõõmustab samavõrd, kui teise kaotus kurvastab. Sest poolt pole võimalik valida, eelistades üht ülimalt sümpaatset tennisisti teisele.

Jah, üks kahest, Kanepi või Kontaveit, peab platsilt kaotajana lahkuma. Mida see näitab? Et ta on kehvem? Just. Aga vaid sel õhtul, mitte enamat.

Kas praegu on võimalik välja hõigata, kumb on kõigi aegade parim Eesti tennisist? Ühed määravad esikohale Kontaveidi, sest ta on olnud maailma edetabelis kõrgemal, teisel kohal Kanepi 15. pügala vastu. Selge, siis on läbi aegade maailma parim meestennisist Novak Djokovic, sest on püsinud esinumbrina 373 nädalat ning Rafael Nadal 206 nädalaga alles kuues, jäädes alla Roger Federerile, Pete Samprasele, Ivan Lendlile ja Jimmy Connorsile, kes kõk on võitnud temast vähem suurturniire.

Enamus asjatundjaid seevastu peab kõigi aegade suurimaks just Nadali, kes on triumfeerinud enim kordi suurturniiridel – 22. Seega on Eesti parimaks pika puuga Kanepi tänu seitsmele Grand slam turniiri veerandfinaalikohale Kontaveidi ühe vastu.

Vaat nii keeruline ongi üht eelistada teisele, mistap tuleb Kanepi ja Kontaveidi supermatši lihtsalt nautida, aplodeerida võitjale, kurvastada koos kaotajaga ning kõigest sellest mitte teha suuri järeldusi.