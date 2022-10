Margus Uba: Kanepi - Kontaveidi matš on üks kihvtimaid ja paremaid asju läbi aegade

Kellele eelis anda? Kihlveokontorid peavad mõistetavatel põhjustel (eelkõige ilmselt edetabelikoha poolest) favoriidiks Kontaveiti (koefitsient hetkeseisuga 1.50 vs 2.62). Inimestel väljamüüdud saalis ja kodus arvuti- ja teleekraanide ees on kindlasti oma eelistus. Aga kas üldse peaks kellegi poolt olema?

„Me peame olema õnnelikud, et me üldse selle matši saime ja et turniir on 110 protsenti korda läinud - meie tüdrukud kohtuvad omavahel poolfinaalis ja üks neist pääseb homsesse finaali,“ lausus Margus Uba, kes töötab turniiril väljaku teadustaja ja mängijate intervjueerijana.

„Minu silmis puudub tänases mängus igasugune favoriit. Kõik oleneb sellest, kuidas üks või teine oma mänguga ja eelkõige närvidega hakkama saab. Võidab see, kes võidab viimase punkti.“

Kui suur sündmus tänane matš võrreldes Kanepi ja Kontaveidi suure slämmi veerandfinaalide ja mõne aasta taguse sõumänguga (Kanepi alistas Saku suurhallis Kontaveidi 7:5, 5:7, 6:3) on?

Sisetunne ütleb, et rahvas hakkab kaasa elama sellele, kes on parajasti kaotusseisus, ja kui see kaalukauss muutub, siis muutub ka publiku eelistus.

„Sportlikust vaatevinklist loomulikult ei anna slämmi veerandfinaali mõõtu täis. Aga arvestades, kuidas me oleme aastaid oodanud, et nende omavahelist heitlust palliplatsil näeksime, ja et see toimub kodupubliku silme all Tallinnas - see on kahtlemata Eesti tennise jaoks ülimalt oluline. See on läbi aegade üks kihvtimaid ja paremaid asju, mis juhtuda sai.“

Kahtlemata pole Eesti tennisepublikul täna lihtne kedagi eelistada, sest rahvusvahelistel turniiridel oleme ju ikka mõlemale kõvasti pöialt hoidnud. „Loomulikult, ei peagi olema lihtne. Miks peab üldse kedagi eelistama? Ma arvan, et rahvas tahab näha meeletult võitluslikku ja tasavägist lahingut. Sisetunne ütleb, et rahvas hakkab kaasa elama sellele, kes on parajasti täbaras seisus ehk kaotusseisus, ja kui see kaalukauss muutub, siis muutub ka publiku eelistus,“ pakkus Uba.

Kas näeme otsustava seti kiiret lõppmängu nagu eile Kanepi ja tšehhitari Karolina Muchova veerandfinaalis? „Miks mitte! Eile oli ju vahva,“ sõnas Uba.