Rovanperä on MM-tiitlist 31 km kaugusel: võtan homset kui tavalist rallipäeva

Virtuaalselt on Rovanperä edu Tänaku ees 63 punkti, tiitli kindlustamiseks peaks see ralli lõpuks olema 60 silma.

Pühapäeval on kavas vaid neli lühikest kiiruskatset, mille kogupikkus on 31 kilomeetrit. „Homsed katsed on üsna kõva väljakutse ja erinevad tänasest oluliselt. Need on tehnilised ja punktikatse ei ole eriti tore. See on natuke kunstlik,“ lisas Rovanperä.