Hyundai boss raputas tuhka pähe: ebaõnnestusime meeskonnana

Nimelt leidsid kohtunikud, et Hyundai masinate hübriidajamid andsid reedesel seitsmendal kiiruskatsel lubatust rohkem võimsust. See tõi kõigile kolmele Hyundai sõitjale kümnesekundilise ajakaristuse. Tänak ja Neuville olid sama asja eest karistada saanud ka avakatsel.

„Äärmiselt raske päev. Oleme näinud, et vigu on lihtne teha ja paljude probleemide kuhjumise järel ei läinud asjad kindlasti nii, nagu tahtsime. SS1 ja SS7 kiiruskatsetel saime inimlike vigade tõttu mõned ajatrahvid. Nende vigade mõju sõitjate sooritusele oli üsna tühine, kuid seal on selge reegel ja me ebaõnnestusime selles oma meeskonnaga. Vabandusi ei ole, meistritiitli nimel võideldes ei tohiks seda juhtuda,“ teatas Moncet Hyundai pressiteate vahendusel.

„Ott (Tänak) ei tundnud end tänastes ebastabiilsetes tingimustes masinas kindlalt. Vaatamata kõigele on ta endiselt võitlemas poodiumikoha eest. Thierryl (Neuville) oli hommikul käigukasti probleem, mis lahenes keskpäeval. Homme on üsna lühike päev, kuid vihm ja pori muudavad tingimused taas üsna ettearvamatuks. Kolm autot on endiselt mängus. See ei ole läbi enne, kui see on läbi,“ lisas Moncet.