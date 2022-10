TÄISPIKKUSES | Rallikrossis selgusid Eesti meistrid

Osavõturohkeimas Crosskart Xtreme-klassis võitis 48 võistleja seas meistritiitli Markus Abram (LifeLive TN5), kes viimasel etapil lõpetas finaali kuuenda kohaga. „Tiitli tõi stabiilsus. Alati ei pea kõige kiirem olema, vaid tuleb sõita stabiilselt. Ma vist ei olnud ühelgi võistlusel kõige kiirem, aga alati võtsin vajalikud punktid ära,“ lisas Abram. Etapil oli selles klassis võidukas soomlane Pasi Penttinen (SpeedCar Wonder).

TouringCaris tuli Eesti meistriks viimasel etapil tehnilistel põhjustel katkestanud Rommi Pukk (BMW 120), etapi võitis hooaja kokkuvõttes kolmanda koha saanud Andreas Aruaas (Ford Fiesta Mk6). „Arvan, et mul läks meistritiitel Kehala etapi ebaõnnestumise nahka. Viimasel hetkel avastasime, et üks esiamortisaator on katki, lasime küll remontida, kuid töö ebaõnnestus. Esiamortisaatorid Kehalas sisuliselt ei toiminud,“ lausus Aruaas.