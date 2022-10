TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Optibet võtab vastu Rapla Avis Utilitase

TalTechi peatreeneri Alar Varraku mängueelne kommentaar. „Meeskond on heas seisus ja hooaja ettevalmistus läks plaanipäraselt. Kahjuks on vigastatuid ka ja mängust jäävad eemale Tom Kaldre ja Kiur Vehmanen. Rapla on hästi komplekteeritud ja hooaja eel kohtusime korra ka nendega, kus nad võtsid meie vastu kindla võidu. Tuleb põnev mäng ja ootame kõiki korvpallisõpru TalTech spordihoonesse.“

Kahjuks peab aga üks Keila mängija esimese kohtumise vahele jätma. Nimelt vigastas Kevin Sepik sel nädalal trennis õnnetult hüppeliigest ning peab nüüd vähemalt kuueks nädalaks treeningutelt ja mängudelt eemale jääma. „Keila klubi jaoks on esimene Eesti-Läti liiga mäng ajalooline, kuid me ei tohi liialt suurtesse mõtetesse kinni jääda, vaid keskenduda tuleb mängulisele poolele,“ sõnas meeskonna peatreener Peep Pahv.

Pahv tunnistab, et on teadlik, et vastu on tulemas noor ja väga agressiivne meeskond. „Olemuselt ehk meiega sarnane, kuid kindlasti pole nad alustuseks lihtsad vastased,“ märgib ta.