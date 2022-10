OTSEPILT JA FOTOD | TalTech/Optibet võtab vastu Rapla Avis Utilitase

TalTechi peatreeneri Alar Varraku mängueelne kommentaar. „Meeskond on heas seisus ja hooaja ettevalmistus läks plaanipäraselt. Kahjuks on vigastatuid ka ja mängust jäävad eemale Tom Kaldre ja Kiur Vehmanen. Rapla on hästi komplekteeritud ja hooaja eel kohtusime korra ka nendega, kus nad võtsid meie vastu kindla võidu. Tuleb põnev mäng ja ootame kõiki korvpallisõpru TalTech spordihoonesse.“