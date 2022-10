DELFI VIDEO | Kontaveidi treener Torben Beltz: Anett tahab kodupublikule näidata head tennist

„Kodus mängida on kindlasti eriline. Mõned mängivad kodus paremini ja on rohkem motiveeritud, teiste jaoks on see jällegi liiga suur pinge. Aneti kohta võib öelda, et talle meeldib see väga. Ta tahab näidata kodupublikule, et mängib hästi,“ lausus juunis Eesti esireketit juhendama asunud Beltz, kes varem on juhendanud Angelique Kerberit, Emma Raducanut ning Tallinnaski mänginud Donna Vekicit.

WTA 250 Tallinn Openi korraldusega on Beltz seni väga rahule jäänud. „Nii suured tribüünid WTA 250 turniiri kohta, nii palju publikut, suurepärane atmosfäär. Esimest korda sellist turniiri korraldada pole kunagi lihtne. Mina olen küll väga rahul,“ sõnas ta.

Küsimusele, kas Kontaveit on teda nende mõne kuu jooksul millegagi üllatanud, vastas Beltz: „Teadsin juba enne, et ta on väljakul kõva töörügaja, mis on minu jaoks oluline. Ta ei üllatanud millegagi - teadsin, et ta on väga haritud ja töökas tennisemängija. Sobime hästi kokku. Meil on väga lõbus.“

Treeningväljakul on Beltz üritanud arendada Kontaveidi servi, lööke ning julgustanud teda rohkem võrgus punkte lõpetama. „Ta on küll maailma TOP5-s, kuid tööd on veel palju teha,“ sõnas Beltz, et tööst õnneks puudust ei tule.

Peale Tallinn Openit on Kontaveidil kavas osaleda veel neljal turniiril ning enne uue hooaja ettevalmistust pisut puhata.

Täna kell 18 mängib Kontaveit esimest korda WTA turniiril Kaia Kanepiga. Otseülekannet näeb Delfi TV-st.