Uus-Meremaal teist kohta hoidev Tänak: me ei ole Toyotade vastu konkurentsis

Tänak läks teise täispika võistluspäeva hoolduspausile vastu teisel kohal. Ta kaotab Kalle Rovanperäle (Toyota) 4,6 sekundiga. Eestlase selja taga on Sebastien Ogier (Toyota) vaid 1,9 sekundi kaugusel. Nii kaheksanda kui üheksanda kiiruskatse järel rääkis Tänak, et ei leia Hyundai autos vajalikku enesekindlust, et Toyotadele vastu saada. Sellele vaatamata on ta ajaliselt ikkagi täiesti esikoha heitluses veel sees.

„Tingimused polnud nii halvad kui ootasin,“ kirjeldas eestlane WRC All Live eetris hommikusi katseid. „Teed on libedad, kohati on mudane. Sellistes tingimustes jääb meil aga puudu, et (autos) vajalik enesekindlus üles leida. Me ei ole Toyotade vastu konkurentsis. Iseloomult on tänased katsed keerulised: palju pimedaid kurve ja pinnas muutub pidevalt.“