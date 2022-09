VIDEO | Gus Greensmith tegi Uus-Meremaa rallil karmi avarii, kümnes kiiruskatse tühistati

M-Spordi pealik Richard Millener kahtles WRC+ eetris antud intervjuus, et Greensmith viimasel päeval enam rajale tuleb. „Auto sai kõvasti kannatada, see näitab, missugusel piiril sõideti,“ sõnas Millener, kes vaatas juba ka Hispaania ralli poole. „Suurel kiirusel on sellised kahjud lihtsad tulema. Sellised avariid on aga väga kulukad. Hispaaniat silmas pidades võib olukord raske olla.“