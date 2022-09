Oktoobri Jalkas: Eesti koondise abivahend, mis muudab mängija sekunditega paremaks

Oktoobrikuu Jalka kaanelugu rõõmustab selle üle, et Eesti koondis pääses Rahvuste liiga D-liigast kiirelt ja suuremate sekeldusteta välja – ometi pakkusid kõneainet peatreener Thomas Häberli teatud koosseisuvalikud. Lisaks tehakse selgeks ka see, miks on Eesti koondisel 2024. aasta EM-valikturniiirl playoff’i pääsemine päris tõenäoline ning millisel juhul oleks valiksarjas Eesti jaoks kasulikum mõni mäng kaotada, et paradoksaalsel kombel suurendada võimalusi finaalturniirile jõudmiseks.