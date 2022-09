Pahvi päevakommentaar | Ott Tänak heitleb sõidumeeste rallil üksinda Toyota vastu

Praegustel tippsõitjatel pole Uus-Meremaa teedel kogemusi või pärinevad need nii ammusest ajast, et sisulist kasu nendest pole. Sellistes oludes pääseb maksvusele legendi koostamise oskus ning julgus selle järgi anda endast maksimum.

Uus-Meremaal sõideti viimati 2012. aastal Ott Tänaku jaoks oli see karjääri esimene hooaeg WRC-autoga. Kaugel maal pidi ta aga võistluse katkestama. Sebastien Ogier jättis toona selle ralli vahele. Küll aga sai prantslane kaks aastat varem Uus-Meremaal teise koha. Thierry Neuville oli kümme aastat tagasi viies. Seega on praegustel vanameistritel tagataskus napp kogemus, kuid sisuliselt on kõigi jaoks tegemist uue ja tundmatu väljakutsega.

Avapäev näitaski kohe ära, kes on kes. Ühepäeva liblikad näitasid korraks küll head hoogu, kuid langesid järsult. Gus Greensmith oli reede hommikul enda jaoks ebanormaalselt kiire, ent taandus ruttu oma tavapärasele tasemele. Vahepeal liidrikohta hoidnud Craig Breen lõpetas aga päeva kraavis. Paraku on see tema jaoks saanud tänavu juba tavaliseks.

Seega olid lõpuks tipus ikkagi need, kes varemgi suurde mängu kuulunud. Liidrikoht käis käest kätte, kuid lõpuks oli päeva kiireim mees Tänak. Talle järgnes Toytate trio: Elfyn Evans, Sebastien Ogier ja Kalle Rovanpera. Vahed polnud suured, esimest ja neljandat lahutas vaid 7,2 sekundit.

Sellistes oludes tippu kuulumine näitabki Tänaku taset. Ta on väga hea legendi koostaja ning uutes oludes kohaneja. Seda on ta tõestanud ka varem. Eks omaette näitaja on seegi, et Tänak suutis avapäeval ainsana Toyotatega konkureerida. Seejuures polnud tal teisena rajale minnes just kuigi ideaalne positsioon. Koos Kalle Rovanperäga oldi teepuhastaja rollis. Tõsi, neile meestele oli abi vihamsajust, mis teeb ees sõitjate elu kergemaks.