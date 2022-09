OTSEBLOGI | Uus-Meremaa ralli: auto üle kurtev Tänak teine, Rovanperä tõusis liidriks, 10. katse tühistati Greensmith karmi avarii tõttu

SS9-l langes Evans konkurentsist, kaotades ühel hetkel auto üle kontrolli ning sõitis vastu küngast. Evans tuli küll finišisse, kuid nii masina esi- kui tagaosa said kõvasti kannatada. Ta kaotab Rovanperäle 30,4 sekundit. Rovanperä tõusis katsega liidriks, Tänak oli teine. Tänak kurtis SS9 järel, et tema Hyundail pole üldse kiirust.

Ralli 10. kiiruskatse peatati Gus Greensmithi (M-Sport) karmi avarii tõttu. Nii tema kui kaardilugeja Jonas Anderssoniga on kõik korras, aga auto lendas üle katuse ning SS10-l lehvitati punast lippu. Kümmekond minutit hiljem tuli teade, et katse on lõplikult tühistatud. SS10 tühistamine tähendab, et kokkuvõttes edestab Rovanperä Tänakut ikka 4,6 sekundi ja Ogier'd 6,5 sekundiga. Katse tühistamisest lõikas kasu Evans, kes ei pidanud SS9-l kõvasti kahjustada saanud autoga järgmist katset enam läbima. Tema kaotab Rovanperäle 30,4 sekundit.