OTSEBLOGI | Kas Rovanperä võidab Uus-Meremaal ajaloolise MM-tiitli? Tänak on kindlustamas kolmandat kohta

Pühapäeval on ees neli kiiruskatset kogupikkusega vaid 31,18 km. Virtuaalselt on Rovanperä edu üldarvestuses Tänaku ees 63 punkti (punktikatset arvestamata). Kui ralli lõpuks on soomlase edu Tänaku ees vähemalt 60 silma, kroonitakse ta 22 aasta ja ühe päeva vanusena ralliajaloo noorimaks maailmameistriks. Hetkel veel kuulub rekord varalahkunud Colin McRaele, kes 1995. aastal võitis MM-tiitli 27 aasta ja 109 päeva vanusena.