OTSEBLOGI | Auto üle kurtev Tänak peab Uus-Meremaa rallil Toyota kolmikuga ülipõnevat heitlust, vihm segab kaarte

Maailma parimad rallipiloodid on sel nädalal maakera kuklapoolel, kus sõidetakse WRC-hooaja 11. etapp. Uus-Meremaa ralli teisel pikal võistluspäeval on kavas kuus kiiruskatset kogupikkusega 88,28 km. SS8 järel on liider Elfyn Evans (Toyota), kes edestab 2,9 sekundiga Ott Tänakut (Hyundai). Evansi tiimikaaslased Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier kaotavad talle vastavalt 6,1 ja 10,1 sekundiga.