BLOGI | Kalle Rovanperä tuli Uus-Meremaal ralliajaloo noorimaks maailmameistriks! Tänak sai kolmanda koha

Kalle Rovanperä võitis nii ralli kui ka punktikatse, kogudes kokku maksimaalsed 30 silma. Üldarvestuses on tal koos 237 punkti, lähim jälitaja Tänak kaotab talle 64 silmaga. Seda vahet pole kahe viimase MM-ralliga enam võimalik tagasi teha. Rovanperä tuli pika puuga autoralli ajaloo noorimaks maailmameistriks. Ta võttis rekordi üle Colin McRaelt, kes 1995. aastal võitis MM-tiitli 27 aasta ja 109 päeva vanusena.

Punktikatselt vajas Rovaperä vähemalt kaht punkti, et MM-tiitel kindlustada. Soomlane ei jätnud aga midagi juhuse hooleks ning võitis punktikatse 0,6 sekundiga Tänaku ees. Punktikatselt teenisid punktilisa veel Ogier (+3,4), Oliver Solberg (+3,6) ja Thierry Neuville (+3,9).

SS8-l lõikas vihmast kasu esimesena startinud Craig Breen (M-Sport), kes noppis katsevõidu. Iirlane suures mängus aga pole, sest sõitis esimesel päeval SS5-l kraavi ning katkestas päeva. Tänak näitas kolmandat aega ja vähendas toonase liidri Evansiga vahet, kuid kurtis, et ei tunne end Hyundai masinas üldse mugavalt.

SS9-l langes Evans konkurentsist, kaotades ühel hetkel auto üle kontrolli ning sõitis vastu küngast. Evans tuli küll finišisse, kuid nii masina esi- kui tagaosa said kõvasti kannatada. Ta kaotas Rovanperäle 30,4 sekundit. Rovanperä tõusis katsega liidriks, Tänak jätkas teisel kohal. Tänak kurtis SS9 järel, et tema Hyundail pole üldse kiirust.

Ralli 10. kiiruskatse peatati Gus Greensmithi (M-Sport) karmi avarii tõttu. Nii tema kui kaardilugeja Jonas Anderssoniga on kõik korras, aga auto lendas üle katuse ning SS10-l lehvitati punast lippu. Kümmekond minutit hiljem tuli teade, et katse tühistatakse lõplikult. Hiljem startima pidanud sõitjatele määrati nominaalaeg. M-Sport teatas hiljem, et Greensmith pühapäeval enam ei stardi.