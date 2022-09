49-aastane poksitšempion kutsuti Ukraina sõtta. „Muidugi olen valmis riiki teenima“

49-aastane Valujev kinnitas uudist ajalehele Izvestija ja teatas, et on valmis oma riiki teenima.

Kuulus venelane pidas profipoksis 53 matši, millest kaotas vaid kaks. Ajakirja The Ring andmetel on kaks korda WBA tiitlivööd enda käes hoidnud Valujev raskekaalu ajaloo pikim (213 cm) ja raskeim (140 kg) maailmameister.

Valujev pole ainus Venemaa sportlane, kes on sõjaväekutse saanud. Kolmapäeval selgus, et sama saatus ootab ka endist jalgpallikoondislast Dinijar Biljaletdinovit. Lisaks on mobilisatsioonikutse saanud võrkpallikoondislane Nikita Aleksejev ning ka laskesuusatamise maailmameistrid, kuid nende nimesid pole avalikustatud.