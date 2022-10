TIPPHETKED JA FOTOD | Anett Kontaveit alistas kahes setis Kaia Kanepi ja pääses kodusel WTA turniiril finaali!

„Muidugi oli väga eriline tunne Kaiaga väljakut jagada. Nagu ma ütlesin juba varem, ma ei arva, et see defineerib, kes on parem või halvem. Ma tean, et Eesti press ihub sellele hammast. Mul oli nii tore temaga seda kogemust jagada. Täismaja publik tuli meile mõlemale kaasa elama. See toetus on olnud kogu nädal suurepärane, tänan teid kõiki selle eest!“ rääkis Kontaveit väljakul antud intervjuus 2800 pealtvaatajale.

„Pidin väga hästi tõrjuma, et Kaia servi murda. Pidin täna oma parimat tennist mängima, et see mäng enda kasuks pöörata,“ ütles Kontaveit tänase matši kohta. „Mul on nii hea meel, et me Kaiaga mõlemad jõudsime poolfinaali ning et üks eestlane finaalis on. See turniir on täielik edulugu, et me mõlemad nii kaugele jõudsime ja meid nii palju inimesi vaatama on tulnud. Mul on selle üle väga hea meel!“