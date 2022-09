Žalgiris: 2022/2023. hooaja ajakava ja formaat

Eelmine Euroliiga ja Betsafe-LKLi hooaeg …

Mõtteid enne hooaja algust

Brazdekis: „Olen väga rahul ja ootan esimest mängu põnevusega. Väga huvitav on näha, kuidas kogu meeskond esimest korda väljakul välja näeb. Päris ladusalt kõik minna ei saa, sest see on esimene kord, tuleb ette vigu ja erinevaid murekohti, kuid kõige tähtsam on jätkuvalt üksteisesse uskuda, ülesandeid hästi lahendada, üksteist aidata ja kohtumine võita.“

Maksvytis: „Üldpilt on hea, meeskond on energiat täis, treenerid on meeskonna hästi ette valmistanud. Muidugi on mõned rahvusmeeskonna mängijad puudu, täielikku pilti veel pole, kuid mulle on meeldinud see, mida olen seni näinud. Oleme üsna noored, jõulised ja oleme kindlasti sel aastal kaitses palju agressiivsemad.“