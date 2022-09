Domantas Kazickas Leedu läbi aegade parimast tulemusest

„Ma arvan, et sellele tulemusele aitas kõige rohkem kaasa see, et olin talvel kuu aega Tais. Pärast seda treenisime kaks nädalat Türgis. Minu ettevalmistus toimus kuu aega enne veeparkide avamist Leedus. Teine asi – eelsõitude vahel polnud suurt pausi. Kui on viiekuuline paus, siis on mängu naasta üsna raske,“ räägib Leedu meister.

Surfar ei varja, et sellistele tulemustele aitasid kaasa nii kogemused kui ka psühholoogiline ettevalmistus: „Olen juba õppinud võistluste pinevusega toime tulema, mis on individuaalspordi puhul väga oluline.“

Kazickase sõnul on ülimalt oluline oma keha eest hoolitseda – soojendus enne ja pärast, erinevad venitusharjutused aitasid vältida ootamatuid vigastusi. Ja talvel tegi ta jõusaalis füsioterapeudiga trenni.

Noored on tulevik

Veel kevadel oli Kazickase üheks peamiseks koostööpartneriks Betsafe, mis püüab soodustada andekate sporditähtede pealekasvu riigis.

„Võrreldes Leedut ja Lätit viis aastat tagasi, olid naabrid palju tugevamad. Aga me oleme aastatega kasvanud. Usun, et umbes nelja aasta pärast suudame Euroopas korraldatavatel võistlustel hästi esineda,“ ütleb Leedu meister. „Mul on hea meel, et see spordiala jätkab sihikindlalt populaarsuse kogumist – rohkem inimesi proovib ja jätkab treenimist. Tänu Leedu veeparkide suurepärasele infrastruktuurile, treenerite kompetentsusele ja treeninglaagritele on meil maailma parimad treeningtingimused.“

Sel hooajal tuli tal endal lisaks treeninglaagritele ja treeningutele suur panus anda ka Rookie Challenge’i amatöörvõistluse korraldamisse. „Meil oli rekordarv osalejaid, nii et ma ei kahtle, et mõne aasta pärast on meil maailmatasemel sportlasi.“