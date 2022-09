Läti pääses Rahvuste liiga C-divisjoni

Selle aasta õnnestumised ja viperused

Sama võib öelda ka selle aasta kohtumiste kohta, mis mängiti Rahvuste liiga madalaimas liigas. Vastased pole seal just kõige tugevamad – vastupidi, need on kõige nõrgemad vastased, keda Euroopas leida võib. Võiduseeria algas märtsis kontrollmänguga Aserbaidžaaniga, millele järgnesid kodumängud Andorra ja Liechtensteiniga, enne kui Liechtensteinile ja selle grupi tugevaimale vastasele Moldovale külla sõideti.

Jah, need on kõik mängud, kus Läti võitu eeldati ja oodati, kuid nüüd, kus punktid on reaalselt tabelisse kirjutatud ja viiemänguline võiduseeria seljataga, peaksid ka jalgpallivaatlejad ja fännid mõistma ja tunnistama, et Läti jalgpalli rahvusmeeskond on teinud tõesti head tööd.