Uus-Meremaa ralli liider Ott Tänak: meil vedas väga vihmaga

Tänane päev möödus vihma saatel, mis tuli kasuks teepuhastaja rollis olnud Rovanperäle ja Tänakule. „Meil väga vedas, et täna vihma sadas. Nägime, kuidas Sebastien Ogier ühel pikal katsel (SS5-l) meilt ligi 20 sekundit tagasi võttis. Kui oleks kuiv olnud, oleks iga kiiruskatse niimoodi läinud,“ rääkis katsetel teisena startinud Tänak.

Laupäeval ennustatakse Uus-Meremaal veel vihmasemat ilma kui täna. Stardijärjekord pööratakse aga ümber ehk Tänak stardib WRC meestest viimasena. „Vaatame, kuidas minema hakkab. Homme tõotab päris kohutav ilm tulla. Praegu ei tähenda need paarisekundilised vahed mitte midagi,“ lisas Tänak.

„Teed on väga nauditavad, aga raske on rütmi leida. Hea sõidutunnetuse saamiseks on siin vaja enesekindlus üles leida,“ kirjeldas eestlane Uus-Meremaa katseid.