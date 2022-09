Vladimir Putin pahandas spordimaailmaga: poliitika ja sport ei käi kokku

„Venemaa vastu rakendatud agressiivsed sanktsioonid on mõjutanud muuhulgas ka sporti. Venemaa hääl on rahvusvahelisel areenil vaigistatud,“ kirjutas Putin.

„See olukord on vastuolus spordi kõige sügavamate väärustega, millest kõige olulisem on, et sport ja poliitika ei käi kokku,“ jätkas ta.

Rahvusvaheline olümpiakomitee ROK kutsus pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale rahvusvahelisi alaliite Venemaa sportlasi mitte osalema lasta. Viimastel nädalatel on ROK-is osad spordijuhid välja käinud mõtte, et venelastele võiks õige pea taas uksed avada.

„Teame, et ROK on hakanud kaaluma, kas Venemaa atleetidel on tagasitee. Nad on selle küsimusega pöördunud erinevate siderühmade poole,“ ütles USA olümpia- ja paraolümpiakomitee president Susanne Lyons septembri keskel.

Tema väitel leitakse ka USA olümpiakomitees, et Venemaa sportlastele määratud karistus on liiga karm. „Usun, et meie arvates ei tohi sportlased langeda oma riigi poliitika või muude pingete ohvriks,“ lausus Lyons. „Tõenäoliselt on Venemaal elavate sportlaste naasmine võistlustele vältimatu. Küsimus on vaid ajastuses ja selle elluviimises.“