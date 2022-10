VIDEO JA FOTOD | Tartu Ülikool alistas ühisliiga põnevusmängus Kalev/Audentese kahe punktiga

„Tallinna Kalev/Audentes on segu väga kogenud ja noortest mängijatest. Nende kontrollmängud näitasid, et kui vanemad mehed on platsil, siis on ka distsipliin ja joonis paremini paigas, noorematega läheb mängupilt kõikuma. Aga kuna meeskonnas on palju endiseid ja praeguseid koondislasi, siis kindlasti kvaliteeti neil jagub. Meil vastupidiselt on kõige vanem mängija 27-aastane ja eestlastest põhimehed on 22-23-aastased. Oleme avamänguks saanud korralikult valmistuda ja meil on omad käigud, mis võiks edu tuua – näiteks pikem pink ja ühtlasem koosseis. Kontrollmängudes saime erinevaid asju proovida ja nende mängude mõte oligi rohkem vaadata, kuidas erinevate vastaste vastu võiks meie lahendused toimida. Mängisime päris palju mänge Leedus, et saada korralik karastus ja panna end proovile tugevamate vastaste vastu. Usun, et poisid on hooaja avamänguks valmis ja et tuleb põnev korvpalliõhtu.“