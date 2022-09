Venemaa meedia: laskesuusatamise maailmameistrid mobiliseeritakse Ukraina sõtta

„On kummaline, et alajuht pole käskudega kursis. Saan aru, et teema on tundlik ja osad juhid kardavad asju välja öelda. Laskesuusatajad, keda sõtta kutsuti, ei soovinud samuti oma nime avaldada. Aga nende seas on rahvusvahelisi võistlusi võitnud sportlasi, sealhulgas maailmameistreid,“ rääkis Gubernjev telekanalile Matš TV.

„Maigurov kas valetab või kardab. Kui alaliidu president ei tea kutsetest midagi, näitab see seda, et sportlased ei usalda alaliitu,“ lisas Gubernjev.

Nimeliselt on Venemaa meedia välja toonud, et Ukraina sõtta on kutsutud näiteks riigi koondise võrkpallur Nikita Aleksejev. Kutse on saanud ka vabavõitleja Marif Pirajev, kes on aga riigist põgenenud.