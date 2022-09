TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramol on hiilgav võimalus jõuda eurosarjas alagrupiturniirile

Kalevil on hetkel korvide vahe +37. Kolmel ülejäänud valikturniiril finaali pääsenutest on hetkel parima korvide vahega: A-grupis Antverpen +16, C-grupis Rilski +15, D-grupis Cholet +31.

Kui eeldada, et kõik nimetatud klubid kaotavad oma finaali, aga ainult ühe punktiga, siis tiim, keda Kalev/Cramo ise kaotades peaks vähemalt edestama, oleks Rilski. Kui Rilski kaotab vaid ühe punktiga, on nende korvide vahe kokku +14. Seega oleks Kalevil ka 22-punktilise finaalikaotus korral neist parem seis, sest korvide vaheks kujuneks +15.

Tegelikult on Kalevi olukord veelgi parem, sest väga ebatõenäoline on, et igal pool mujal kaotavad finaali just need tiimid, kes poolfinaali võitsid suuremalt. Ja kaotavad seejuures ainult ühe punktiga.