Craig Breenil läks järjekordne ralli aia taha. M-Spordi pealik: peame temaga maha istuma

Craig Breen läks Uus-Meremaa rallile vastu olukorras, kus viimasest neljast etapist vaid ühel oli ta esikümnes lõpetanud. Seda viimatisel Kreeka rallil, kus ta sai viienda koha.

Breen alustas Uus-Meremaal hästi ning kerkis SS2-ga liidriks. Nelja kiiruskatse järel jagas ta Elfyn Evansiga teist kohta, kaotust tolle hetke liidrile Ott Tänakule oli 2,6 sekundit.

Viiendal kiiruskatsel, milleks oli Whaanga Coasti kordusläbimine, langes Breen aga suurest mängust. 26,7 km peal lasi ta paremkurvi pikaks ning sõitis kraavi. Iirlane sai lõpuks kraavist välja ja jõudis finišisse, kuid ajakaotust kogunes 18 minutit.

Breen oli finišis ülimalt pettunud. „Pean selliseid vigu vältima. Kuradi raske,“ sõnas ta pead raputades.

Muideks, täpselt samas kurvis sõitis 2002. aasta Uus-Meremaa rallil teelt välja Colin McRae.

M-Spordi rallitiimi pealik Richard Millener polnud olukorraga mõistagi rahul. „Paistab, et auto ei saanud kahjustada, kuid ajaliselt tehti juba piisavalt kahju. Tema väljasõit tuli üllatusena, sest paistis, et ta tunneb end autos mugavalt ja ajad olid head. Meil oli väga hea võimalus, aga see näitab, kui kiiresti võib kõik kaduda,“ sõnas Millener WRC+ eetris.

„See oli teada-tuntud kurv, mis võib sõitjatele saatuslikuks saada. Mehed on sellest teadlikud, neil on legend olemas ja teeolud teada. Olin väga üllatunud, et Breen seal eksis,“ jätkas Millener. „See on kõigi jaoks suur pettumus. See on viga, mida ta jääb veel pikaks ajaks meenutama.“

„Ta on varasemalt tõestanud end sõidumehena. Toetame alati oma sõitjaid nii heas kui halvas. Püüame anda neile auto ja ressursid, aga sõitma peavad nad ise,“ kommenteeris Millener küsimusele, mida tulevik Breeni jaoks toob. „Meie kõigi jaoks on raske seda viga aktsepteerida. Peame temaga maha istuma ja rääkima, miks nii juhtus. Kindlasti on see keeruline aeg.“

Mitu valusat eksimust