FOTOD JA VIDEOD | Vägev! Kontaveit ja Kanepi pääsesid Tallinna WTA-turniiril poolfinaali, kus kohtutakse omavahel

Päeva viimases kohtumises selgitasid edasipääseja Kaia Kanepi ja Karolína Muchová (WTA 224.). Kuigi tšehhitaril on viimasel ajal vigastustega hädas olnud, oli ta alles eelmisel hooajal maailma edetabelis 19. positsioonil ning jõudis Austraalia lahtistel nelja parema hulka ja Wimbledonis veerandfinaali.

Homses poolfinaalis kohtub Kanepi maailma neljanda reketi Anett Kontaveitiga. See mäng algab kell 18.

„Olen väga õnnelik, et võitsin ja olen õnnelik, et Anett võitis. Meie omavaheline mäng on suur asi Eesti tennise jaoks,“ sõnas Kanepi mängujärgses intervjuus.