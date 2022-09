VIDEO | Kontaveit naudib kodukamaral mängimist: saan isaga hommikul roose ümber istutada ja aju stimuleerida

Kontaveitil kulus kaheksa parema hulka jõudmiseks veidi enam kui tund. Avasett algas küll kahe vastastikuse servimurdega, kuid seejärel võitis Kontaveit neli geimi järjest ning võttis kindla 6:2 setivõidu.

Teine sett algas sarnaselt esimesele, kus kumbki naine ei suutnud oma esimest pallingugeimi hoida, aga Kontaveit võitis sedapuhku 1:1 seisul viis geimi järjest ja vormistas kindla 6:2, 6:1 võidu.

Veerandfinaalis kohtub Kontaveit belglanna Ysaline Bonaventure'iga (WTA 138.), kes alistas üllatuslikult 7:6 (8), 6:3 šveitslanna Jil Teichmanni (WTA 36.).

„Mängisin agressiivselt ja kõik punktid kenasti läbi ning ei kiirustanud liiga palju. Tundsin ise, et leidsin mängus hea tasakaalu,“ rääkis Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil.

Kolmest võidetud geimist koguni kaks teenis Martincova eestlanna servilt, mis valmistas Kontaveitile parasjagu tuska. „Loomulikult ei taha enda servi kaotada ja ma tundsin, et mängisin tõrjegeimid väga hästi, aga siis tuli kohe kehvapoolne geim ja enda peale ka kerge pettumus. Just teise seti geim, sest esimeses setis ta lõi ta paar väga head tõrjet joone lähedale ja pani mind seal surve alla. Aga teises setis tegin ise mõne naljaka otsuse stoppidega, mis ei õnnestunud väga hästi ja tema sai sealt lihtsaid punkte,“ selgitas Kontaveit. „Tundsin, et andsin ise liiga lihtsalt valede otsustega geimi ära. See kindlasti pahandas mind natuke, aga ma ei lasknud sellel ennast edasises mängus häirida. Keskendusin uuele geimile ja jätsin selle oma peast välja.“

Tallinnas mängides ei pea Kontaveit mõistagi hotellis ööbima ning tema enda sõnul tuleb see ainult kasuks. „Mulle üldiselt meeldib see teistsugune rütm. Minu jaoks hotellis istumine on küllaltgi igav ja siin on mul palju rohkem võimalusi. Kas või täna oma isaga hommikul roose ümber istutades või teisi aju stimuleerivad tegevusi tehes.“