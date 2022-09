DELFI VIDEO | Tallinna ühendklubiga liitunud Aganits: teised variandid Eestist ei tulnud mõttessegi

„Suve jooksul tunti huvi ka välismaalt, aga mitte sellist, mis mind kõnetaks. Lõpuks otsustasin nii ja tegime diili ära. Elan Tallinnas, saan siin treenida ja samal ajal ka kodus olla. See on mu perele parem ja logistika on nii palju loogilisem, et ausalt öeldes ei tulnudki teised variandid Eestist väga mõttesse,“ rääkis Aganits, kes veetis möödunud hooaja Vfb Friedrichshafeni ridades, võites Saksamaa meistrivõistlustel hõbeda ja kohalikud karikavõistlused.