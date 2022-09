VIDEO | Veerandfinaali jõudnud Kanepi und segas tuletõrjealarm: oli selline kummaline öö

Kanepi asus teist setti küll murdega 3:2 juhtima, aga loovutas seejärel kohe oma pallingugeimi. Tal õnnestus 5:5 seisul vastase serv uuesti murda, kuid 40:0 eduseisul ei õnnestunud settpalle realiseerida ning hoopis ameeriklanna teenis murdepalli. Kanepil õnnestus see aga päästa ning lõpuks neljandal katsel setivõit vormistada.

Teist setti alustas paremini Li, kes pääses tänu murdele 2:0 juhtima. Kuigi Kanepil õnnestus murre tagasi võtta ja sett viigistada, haaras Li uuesti 4:2 eduseisu ning omas enda pallingul ka geimpalli. Kanepi murdis aga uuesti ja haaras hiljem omakorda ise juhtohjad enda kätte, kui suutis 5:5 seisul vastase pallingu murda. Otsustavas servigeimis säilitas Kanepi külma närvi ja lõi kohtumise 7:5, 7:5 lukku.

„Mul oli alguses päris keeruline. Ei saanud päris rütmi sisse. Eile lõpetasin hilja mängu ja magasin ka suhteliselt kehvasti. Mängu alustades ei olnud päris nii hea tunne kui eile,“ rääkis Kanepi pressikonverentsil.

„Aga siis sain kuidagi mängu sisse elatud. Tal oli teises setis tegelikult palju võimalusi, aga nendel hetkedel mängis ta kehvemini ja mina jälle paremini. Hästi ebamugav vastane, lõikab palju erinevatesse väljakunurkadesse. Keeruline mäng oli.“

Kanepi sõnul oli tal üksjagu tegemist, et vastase serviga kohaneda. „Tema teist servi oli kuidagi hästi kehv tõrjuda. See on küll aeglane, aga põrkab väga ebamugavalt kõrgele. Sellega harjumiseks läks täna aega.“

„Eks siin mängides on ikka elevust rohkem kui välismaal. Ei ole päris nii rahulik olla. Eile oli ka hästi palju rahvast saalis ja pole nii ammu Eestis mänginud. Ilmselt see kõik kokku,“ rääkis Kanepi. Ta ei olevat saanud öösel just kõige rahulikumalt magada ning und segasid ka ootamatud helid. „Ja siis tuletõrjealarm hakkas ka veel korterelamus tööle. Kõigepealt oli teises majas, sain uuesti magama jääda ja siis hakkas meie majas tööle. Oli selline kummaline öö.“