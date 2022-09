DELFI VIDEO | Alar Rikberg: tiitlid on mul kenasti kontoris ja vabatahtlikult neid sealt ära ei võta

„Ise ma selle võistkonna kokku panin, mis tähendab, et peab ju rahul olema,“ muheles Rikberg. „Selge on see, et oleme nooremad ja vähem kogenud. Sellepärast tuleb anda Tartu Bigbank meeskonnale rohkem aega. Kui mullu olime juba septembri lõpous valmis ilusat võrkpalli mängima, siis nüüd läheb veidi aega, et jõuda sellise võrkpallini, mida mina meeskonnalt tahan.“