HOOAJA EELVAADE | Kiire, lühike ja agressiivne TalTech/Optibet stiili ei muuda. Varrak: oleme sellised nagu me oleme

„Paljudele meie mängijatele see stiil meeldib. Kui suudame nipet-näpet parandada, siis see on ainult boonus. Ma ei saa väita, et me ei mõtle salamisi medalist, aga see pole eesmärk omaette. Ei saa salata, et eelmisel aastal olime medalile lähedale, aga otsustav samm jäi puudu. Peamine on see, et mäng meeldiks rahvale ja kuna meie võistkond on väga noor, siis ootaks mõne mängija esiletõusu. Eriti just tagaliinis, kus oleme Eesti klubidest kõige noorem. Kui keegi kerkiks esile või teeks sammu edasi, siis oleks super,“ vaatas uuele hooajale vastu TalTech/Optibeti peatreener Alar Varrak.