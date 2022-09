HOOAJA EELVAADE | Suures korvpallis debüteerivat Keilat tüüriv Pahv: Eesti-Läti liigas on tiime küll, keda võita

Keila kohtub esimeses voorus võõrsil Läti Ülikooliga. Paberil on tegu võidetava tiimiga, aga debütantidel ei piisa selleks ühe-kahe liidri heast esitusest, vaja on kogu tiimi ühtlast panust.

„Keila omad mehed peavad lõpuks suutma kogenumaid mängijaid aidata, aga ma kardan, et see võtab veel aega,“ rääkis Pahv. „Samas ei tohi see liiga kaua aega võtta. Eks peame II liiga duublis mõned mehed sisse mängitama, et nad saaks enesekindluse kätte. Kui meil teevad punkte ainult kaks-kolm meest, on vastastel meid suhteliselt lihtne kinni võtta. Praegu on asi ilmselgelt balansist väljas.“