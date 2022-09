Tartu Linnamaratonil loobutakse täielikult ühekordsete nõude kasutamisest

Tartu Linnamaraton on Eestis suuruselt kolmas jooksuüritus, kuhu on tänavu erinevate distantside peale kokku oodata 7000 jooksjat. Lisaks Linnamaratonile on Klubi Tartu Maratoni korraldustiim alates 2019. aastast teinud kõikide ürituste korralduses muudatusi, mis aitaksid vähendada ökoloogilist jalajälge ning võimaldaksid spordiüritusi veelgi keskkonnasäästlikumalt korraldada. Nende tegevuste seas on eelkõige ühekordsete pakendite vähendamine: teeninduspunktide vesi on ainult suurtes tünnides, mitte plastikpudelites; osalejatele ei jagata enam asjade pakkimiseks kilekotte – asemele tulid drybagid; ühekordsed joogitopsid ja sööginõud asendati korduskasutatavatega jne.

Klubi Tartu Maratoni ürituste peakorraldaja Indrek Kelgu sõnul on senised rohepöörde sammud olnud edukad. „Kui kaotasime ära kilekotid ja pakkusime osalejatele võimalust kasutada drybage, siis osutus see väga menukaks. Kuni selle aastani olime ainuke suurte rahvaspordiürituste korraldaja, kes proovis sisse viia korduskasutatavate nõude rakendamist. Kahjuks ei olnud varem piisavalt nõusid, et rahuldada 100% meie vajadusi ja selle pärast pidime leppima ainult osalise kasutusega. Õnneks on sellel aastal toimunud murrang ja tänaseks on antud valdkonnas nõudlus suurem ja tänu sellele on meie partneri Ringo korduskasutatavate nõude ressurss kasvanud selliseks, et saame kogu ürituse tervikuna viia ainult taaskasutavate topside, kausside ja lusikate peale. Samuti on meie senised pilootprojektid näidanud, et ühekordsete nõude asendamine korduskasutatavatega on toitlustuspunktides ja söögialades hästi vastu võetud, sest lisaks keskkonnasäästlikkusele on nad ka palju mugavamad kasutajale,“ nendib Kelk.