HOOAJA EELVAADE | Viimsi/Sportlandi kasvandikke ootab tõetund. Einaste: anname tänavu oma noortele võimaluse ujuda

„Enamike võistkondade soov on tuumiku säilitamine. Pärnus ütles John (Pärnu Sadamat vedav Johan Kärp - E. K.), et meistritiitel ei tee elu lihtsamaks. Sama on ka Eesti-Läti liiga teise kohaga. Mängijad teevad hea soorituse, on teiste võistkondade radaril ja sellest tõuseb ka palgasoov. Kui paneme juurde laiema majandusolukorra, kus klubid püüavad eeskätt eelarveid säilitada, siis tekivad vastuolud,“ lausub Korvpalliklubi Viimsi tegevjuht Tanel Einaste.