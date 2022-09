Pettunud Kalle Rovanperä kirus korraldajaid: P****e!

Rovanperä polnud rahul ka sellega, et Uus-Meremaal on reedel konkurentsitult kõige pikem võistluspäev. Siis sõidetakse võistluse 276-st kilomeetrist juba 158 ehk üle poole.

„Siin on ilusad teed sõitmiseks, kuid reede on meie jaoks taaskord natuke halb. Ma ei tea, kas reeded on meelega nii pikaks tehtud, aga kogu lahtine kruus on neil lõikudel, mis reedel sõidetakse,“ sõnas homme rada puhastama hakkav Rovanperä.