Latvala pärast publikukatset: võitleme võidu eest, kõik meie sõitjad on enesekindlad

„Siin Uus-Meremaal on tõesti tore tagasi olla. See on ilus maa, inimesed on väga toredad ja kiiruskatsed on suurepärased. Meie sõitjad olid pärast avakatset õnnelikud ja tundsid end autos hästi. Nähtu põhjal olen kindel, et oleme õigel tasemel, et sel nädalavahetusel võidu eest võidelda. Esimene etapp asfaldil oli üsna keeruline, kuid meie poisid läbisid selle kõik hästi ja nüüd oleme valmis, et homme positiivselt suurele päevale vastu minna,“ kommenteeris Latvala Toyota pressiteate vahendusel.