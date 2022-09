Uus-Meremaa ralli praagiti jälle MM-kalendrist välja

Autoralli MM-sarjas on 2023. aastal kavas 14 osavõistlust ning Uus-Meremaa ralli korraldajate sõnul on eri riikide vahel nii tihe konkurents, et saareriik hakkab ilmselt MM-etappi võõrustama üle aasta.

Korraldajad loodavad, et 2024. aastaks on kuulus võistlus kalendris tagasi. „Usume, et sel üritusel on Uus-Meremaal kindel tulevik. WRC-sarjal on Uus-Meremaal tugevad juured ning seekordne fännide huvi näitab, kui tähtis see võistlus meie riigile on,“ kommenteeris Uus-Meremaa ralli juht Peter Johnston.