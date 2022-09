Ühe pere kolm põlvkonda on laupäevasel võistlusel stardis

1976. aastal võttis Pohla enda kõrvale Rudolf Krõm, kellega saavutati Volgade klassis NSV Liidu meistrivõistlustel ja Eesti meistrivõistlustel kolmas koht. Aastal 1977 saavutati NSV Liidu meistrivõistlustel taas kolmas koht. „Kaks aastat järjest olime Gruusias kolmandad. Aga Eestis tulime sel aastal meistriks!“



1978. aastal Pohl rallispordist loobus. „Ei leidnud õiget paarimeest,“ põhjendab rallidel kaardilugejana võistelnud 70aastane mees. „Hans Rüütli karikavõistlusel hipodroomil olen küll ka ise võidu sõitnud. Siis olin juba meistersportlane,“ ütleb ta.



1. oktoobril istub Tiit Pohl taaskord võistlusauto rooli, et võidu sõita rally.ee autospordiajakirja 20. sünnipäevaks korraldataval rallisprindil. „See on mulle täitsa esimene kord Ladaga võidu sõita,“ sõnab kolmapäeval seda autot esmakordselt proovinud mees.



Kui Tiit Pohl võistleb kuni 1,8liitrise töömahuga tänavasõiduautode masinaklassis, siis tema poeg Renee Pohl ja pojapoeg Kenneth Pohl asuvad duelli pidama kuni 3,5liitrise mootoritöömahuga kaherattaveoliste autode klassis. Tiit Pohl ütleb, et kuigi Reneel on sõiduannet, siis Kennethil on talenti ja andi rohkem. Kenneth Pohlal on võibolla ka suuremad ambitsioonid. Kuigi ta 2002. aastal 8-aastasena kardisõidus Micro klassis teenis parima noore uustulnuka tiitli, siis päriselt võidu sõitmist on 27aastane noormees

nautima hakanud vanuse suurenedes.



„Mind pandi noorena kardi rooli. See oli isa initsiatiiv. Siis ei olnud väga huvi sõita, aga rallisid vaadata oli äge. Nüüd naudin sõitmist ka. See on vanusega muutunud,“ räägib Kenneth Pohl, kes viimastel aastatel pisteliselt osalenud rallikrossidel krosskardiga. Tema parimaks tulemuseks on üks etapivõit 2017. aastast. „Eelmisel aastal olin teine. Vahepeal oli mitu aastat pausi,“ sõnab Kenneth Pohl ja lisab, et vähehaaval hakkab tekkima rallisõidu isu. „Kereautot olen kunagi proovinud, kui Nissan Sunnyga sai paaril korral jäärajal käidud. Ma olen ikkagi ringrada sõitnud põhiliselt. Aga tahaksin tulevikus kindlasti rallidel võistelda. R5 või WRC-auto oleks see valik. Kui isa ja vanaisa on rallit sõitnud, ma ei saa ka kehvem olla!“



Kumb on laupäevasel rallisprindil kiirem, kas omal ajal rallikrossidel, rallisprintidel ja rallilgi võidutsenud Renee või Kenneth? „Seda näeme aupäeval,“ muigab Kenneth ja ütleb, et kõik on võimalik.



Eesti, Soome ja Leedu autosportlaste osavõtul toimuval supersprindil lähevad sportklassuides favoriitidena rajale saarlased. 2WD sport klassis on võidusoosik Robert Virves. Saarlasest autoralli maailmameistri võistlusauto saab kandma küljenumbrit 1. 4WD sport klassis võib favoriidiks pidada ligi 20 aastat autospordiga tegelenud Timmu Kõrget, kelle roolida on Mitsubishi Lancer Evo 10.



LaitseRallyPark võistlusrajal toimuval sprindivõistlusel võetakse mõõtu kaheksas masinaklassis. Viie arvestusklassi võitjad saavad õiguse osaleda finaalsõidus. Võistlusautoks on finaalsõidus LaitseRallyPark'i Lada. Miks sõidetakse Ladaga? Seda põhjusel, et sama sündmuse Rallilegend222 keskmes on võistlusauto Lada VFTS, mille rahvusvahelise autospordiföderatsiooni FISA poolt B-rühma arvamisest täitub täpselt 1. oktoobril 40 aastat.



Supersprint algab laupäeval kell 13, ent šõu rajal hakkab juba hommikul kell 10, mil avatseremooniale puhub hääle sisse puhkpilliorkester.