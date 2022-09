Thierry Neuville: tahan, et Tänak Hyundais jätkaks

„Esiteks tahan, et ta jätkaks Hyundais. Teiseks olen kindel, et ta jääb meie juurde,“ rääkis Neuville Uus-Meremaa ralli eel portaalile DirtFish.

„Arvan, et Ott on mulle auto kiiremaks ja paremaks saamise protsessis parim tugi. Annan oma parima, et ka ise Otti toetada. Tahame kindlaks teha, et Hyundai suudab jõuda tagasi samale tasemele, kus see tiim olema peaks,“ lisas Neuville.