HOOAJA EELVAADE | Kalev/Audentes vahetas turismibüroo noorte vastu, kes saavad õppida Eesti parimatelt

Uus on peaaegu kõik, alustades nimest. Audentes pole kaldkriipsu taga moe pärast, koostöö samanimelise spordiklubiga on ulatuslik. Kodumänge peetakse Audentese spordihallis, uus peatreener Rauno Pehka on tulnud just sealt, samuti paljud noored mängijad. Ka mänedžeriks saanud Meelis Pastak on olnud seotud Audentesega. Tõsi, mitte spordiklubi, vaid -gümnaasiumiga.