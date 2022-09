Kalle Rovanperä Uus-Meremaa etapi eel: kahe s**a ralli järel tahan leida autos hea enesetunde

21-aastane soomlase sõnul kaigub MM-sarja üldarvestus tal meeles. „Muidugi mõtlen sellele. Kuid see pole abiks, et viimased etapid olid meile päris kehvad. Seepärast on tunne üsna sitt. Pean vältima tiitlile mõtlemist, sest igal rallit tuleb võtta sarnaselt ja peab tegema tööd,“ ütles Rovanperä portaalile Rallit.fi.

„Legend on koos ja kiiruskatsed on päris ägedad. Kuid reedene avapäev on teepuhastajatele päris keeruline,“ tõdes Rovanperä. „Üle poole rallist sõidetakse reedel ja nagu nimme on need kõige lahtisema kruusaga. Laupäev ja pühapäev on palju puhtamad. See pole kuigi tore, aga pean sellega leppima. Reedene päev tuleb kindlasti raske, aga loodetavasti püsime kõrges mängus.“